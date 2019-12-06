Двоих бывших премьеров Кыргызстана осудили по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека

Алматы. 6 декабря. КазТАГ – Двоих бывших премьер-министров Кыргызстана – Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева осудили по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, передает корреспондент агентства.

«Сапар Исаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43, частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы шестой категории сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. (…) Жанторо Сатыбалдиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 320 УК Кыргызской Республик (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы четвертой категории сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима», — зачитала в пятницу приговор судья Инара Гилязетдинова.

Суд по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека начался 25 октября. По делу о ТЭЦ Бишкека обвинения предъявлены ряду высокопоставленных чиновников – среди них бывший президент КР Алмазбек Атамбаев, два бывших премьера Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, бывший председатель Национального энергохолдинга Айбек Калиев, его заместитель Жолдошбек Назаров, бывший руководитель предприятия «Электрические станции» Салайдин Авазов, бывший исполнитель проекта по реконструкции ТЭЦ Темирлан Бримкулов, экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем было предъявлено обвинение по статьям «Коррупция» и «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Речь идет о сумме более $386 млн.

Напомним также, что экс-президент КР Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. И в настоящее время в Первомайском райсуде проходит слушание по делу о незаконном освобождении криминального авторитете Азиза Батукаева. Слушания проходят без участия подсудимого Атамбаева, который отказывается покидать камеру СИЗО ГКНБ.