Беларусь заинтересована в импорте сырья и загрузке собственных мощностей – минэнерго РК

Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Беларусь заинтересована в импорте сырья и загрузке собственных мощностей по переработке нефти, сообщил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов.

«В случае с Беларусью – она заинтересована не в готовых нефтепродуктах, импорте бензина или дизельного топлива, их больше интересует сырье для переработки в виде нефти, нафты и газойля, которыми они могли бы загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы и самостоятельно получать готовые продукты», — сказал Магауов в пятницу в кулуарах брифинга в Нур-Султане.

Как уточнил вице-министр, казахстанская сторона предложила Беларуси провести переговоры по СРП-проектам по поставкам нефти, которые освобождены от экспортной таможенной пошлины.

«Тогда мы сможем поставлять нефть безболезненно для нас. Если по ценам, по маркетинговой стратегии договорятся, то мы будем готовы эти объемы ставить в свой график экспортных поставок», — отметил он.

В частности, как было озвучено во время переговоров, дополнил Магауов, это 3,2 млн тонн в год различными видами транспорта.

«По соглашению в Беларусью мы к консенсусу уже пришли. Сейчас мы должны пройти внутригосударственные процедуры, согласование с другими министерствами, соответствующие виды лингвистической, научно-правовой правовой экспертизы, согласование с министерством юстиции и экспертизу со стороны МИДа. Это займет не меньше месяца. И только мы выйдем на конкретное соглашение», — подчеркнул вице-министр.