Более 25 пунктов пропуска планируют реконструировать на границе РК с РФ до 2025 года

Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 25 пунктов пропуска планируют реконструировать на казахстано-российской границе до 2025 года, сообщил заместитель председателя КНБ РК – директор пограничной службы (ПС) КНБ РК Дархан Дильманов.

«В министерстве индустрии и инфраструктурного развития проблема (недостаточной пропускной способности пунктов пропуска на казахстано-российской границе – КазТАГ) была изучена, и начиная с 2020 года, в течение пяти лет по пять пунктов пропуска в год, возможно, чуть больше, будут реконструированы», — сказал Дильманов в интервью пресс-службе КНБ РК.

Реконструкция, по его словам, обеспечит больший пропуск через границу как людей, так и автотранспорта.

«20 лет назад, когда пункты пропуска создавались, они были рассчитаны на определенный поток людей и прохождение обеспечивали. Сегодня у нас созданы все условия транзитного государства. Построена такая трасса как Западный Китай – Западная Европа – это повлекло увеличение грузопотока, который мы пропускать просто не успеваем. Аналогичная проблема и с пассажиропотоком», — обрисовал Дильманов необходимость реконструкции пунктов пропуска.

Протяженность казахстано-российской границы составляет 7,5 тыс. км, граница оборудована 51 пунктом пропуска.