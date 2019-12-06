Алматы. 6 декабря. КазТАГ — Местные и зарубежные стартапы планируют привлечь в Алматинскую агломерацию, передает корреспондент агентства.

«В целях формирования критической массы инновационных компаний реализуется программа международной акселерации Startup Kazakhstan, основной задачей которой является привлечение местных и зарубежных стартапов (с фокусом на страны СНГ) с высоким экспортным потенциалом и с возможностью развития до крупных технологичных компаний», — говорится в проекте новой редакции межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации.

При этом отмечается, что по итогам реализации Startup Kazakhstan к 2020 году планируется инкубировать 50 высокотехнологичных и экспортоориентированных стартап-компаний с участием частного капитала.

«Планируется, что доля частного капитала составит порядка 70%. В результате этих мер будут созданы до 200 высококвалифицированных рабочих мест в МСБ. Комплексная реализация указанных мер позволит обеспечить более привлекательные условия для привлечения инвестиций, «якорных» ТНК, высоких технологий, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности стартап-компаний на внутреннем и внешнем рынках», — отмечается в документе.