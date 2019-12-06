Цена на нефть марки Brent незначительно повысилась на ведущей бирже Лондона

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Алматы. 6 декабря. КазТАГ – Цена на нефть марки Brent по итогам торгов в четверг незначительно повысились на ведущей нефтяной бирже Лондона.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в феврале на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $63,39 (+0,39)/барр.

Средневзвешенная стоимость январских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $58,43/барр. (относительно данных за среду цена не изменилась).

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