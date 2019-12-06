Алматы. 6 декабря. КазТАГ — Восстановить подзону садоводства для возрождения апорта намерены в Алматинской агломерации, передает корреспондент агентства.

«Подзона садоводства на территории Алматинской агломерации относится к многолетним насаждениям, занимает незначительные территории и в основном сосредоточена на отметках 950-1250 м над уровнем моря, в предгорной и горной части агломерации. Проектом предусматриваются охрана и возрождение данной территории для возможности проведения работ по возрождению сорта Алматинского апорта в специальных селекционно-генетических стационарах на основе передовых научных достижений в области селекции и интродукции яблочных культур», — говорится в проекте новой редакции межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации.

При этом отмечается, что в составе сельскохозяйственных угодий подзона садоводства занимает 1,5%.