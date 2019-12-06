Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Движение ограничили на республиканских трассах в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«В Восточно-Казахстанской области 6 декабря с 12.30 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, гололед) вводится ограничение для движения грузовых, маршрутных рейсовых пассажирских транспортных средств на участке автодороги республиканского значения Алматы–Усть-Каменогорск (768-615 км, Аягоз–граница Алматинской области)», — сообщил в пятницу официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Также с 12.30 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, гололед) введено ограничение для движения грузовых, маршрутных рейсовых пассажирских транспортных средств на участке автодороге республиканского значения Таскескен–Бахты (0-75 км, село Таскескен–село Урджар).

С 6.00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничение для движения грузовых, маршрутных рейсовых пассажирских транспортных средств на участке автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск–Шемонаиха– граница РФ» (15-102 км, поселок Глубокое–город Шемонаиха).

С 14.30 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на автодороге областного значения Семей–Курчатов км 0-130, для всех видов автотранспорта.

С 18.00 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, гололед) вводится ограничение для движения грузовых, маршрутных рейсовых пассажирских транспортных средств на участке автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск–Семей (10-198 км, село Герасимовка–город Семей).

В Актюбинской области 6 декабря с 17.30 в связи с ухудшением погодных условий (нулевая видимость, метель) закрыто движение на участке автодороге республиканского значения Самара–Шымкент (773-1153 км, поселок Белогорка–поселок Иргиз) для всех видов автотранспорта.

«Костанайской области 6 декабря с 18.00 в связи с выпадением осадков и ограниченной видимостью создающих аварийную обстановку для участников движения, введено ограничение движения на автодорогах республиканского значения: автодорога Р-36 Костанай–Аулиеколь–Сурган 3-232 км (Костанай–граница Акмолинской области); автодорога А-21 Мамлютка–Костанай 330-180 км (Костанай–граница Северо-Казахстанской области); автодорога М-36 Екатеринбург–Алматы 589-729 км (Костанай–граница СКО) для всех видов транспорта», — добавил Нурахметов.