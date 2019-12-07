Нур-Султан. 7 декабря. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части РК под влиянием Атлантического циклона сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на востоке местами сильные, преимущественно в виде снега. Лишь на запад, юго-запад, юг и юго-восток республики будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике сохранятся – туман, гололед, метель, усиление ветра, на севере и востоке Казахстана ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. Температура ночью -4-6, днем около 0.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем +5+7.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью -1-3, днем +9+11.

В Акмолинской области усилится ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами ожидаются туман, гололед, метель. Днем -3+2, ночью -1-6.

В Северо-Казахстанской области тоже усилится ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами ожидаются туман, гололед, метель. Днем 0-5, ночью -4-9.

В Восточно-Казахстанской области усилится ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами ожидаются туман, гололед, метель. Днем и ночью -4-9.

В Павлодарской области также усилится ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами ожидаются туман, гололед, метель. Днем -3+2, ночью -3-8.

В Костанайской области усилится ветер 15-20, порывы 23 метров в секунду, местами ожидаются гололед, метель. Днем -2-3, ночью 0-5.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -2-7.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -2+3, ночью 0-5.

В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -2-7.

В Жамбылской области местами туман. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Туркестанской области тоже местами туман. Днем +7+12, ночью 0-5.

В Атырауской области местами туман. Днем +2+7, ночью 0-5.

В Мангистауской области местами туман. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, гололед, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области 0+5, ночью 0-5.

«В ближайшие трое суток на водных объектов северных, центральных и восточных областей республики продолжится дальнейший процесс ледообразования, также на реках востока, юга и юго-востока Казахстана ожидаются колебания водности. В низовьях реки Сырдарья ожидаются дальнейшие подъемы уровней воды, а также ослабление ледовых явлений», — добавили синоптики.