Инвестпривлекательности Казахстана и Узбекистана мешают искусственные барьеры в ЦА – МНЭ

Алматы. 6 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Инвестиционной привлекательности как Казахстана, так и Узбекистана мешают искусственные барьеры в регионе Центральной Азии (ЦА), заявили в министерстве национальной экономики (МНЭ) РК.

«Рынок при отсутствии искусственных барьеров в регионе, мешающих движению товаров, капитала, рабочей силы повысил бы инвестиционную привлекательность каждого из центральноазиатских государств, в том числе Казахстана и Узбекистана. К тому же, знаем, что сокращение торговых издержек увеличивает валовой внутренний продукт каждого государства», — говорится в ответе МНЭ на официальный запрос МИА «КазТАГ» о конкуренции Казахстана с Узбекистаном, почти в два раза превосходящем нашу страну по населению и с втрое меньшей экономикой, в привлечении иностранных инвестиций.

Раскрытие инвестиционного потенциала региона ЦА в МНЭ видят в развитии взаимодополняемости и объединении усилий по привлечению инвесторов на общем региональном уровне, причем первым шагом в этом направлении Казахстан видит координацию стратегий привлечения инвестиций.

По мнению миннацэкономики, развитие транспортной инфраструктуры может стать хорошим стимулом развития туристической отрасли обеих стран.

«Увеличение возможностей в привлечении инвестиций мы видим в направлении усилий в развитие транспортной инфраструктуры. Ведь наша специфика такова, что без выхода к морю, для получения товаров и оказания услуг в трансграничной торговле предполагается преодоление больших расстояний», — считают в МНЭ.

На вопрос о динамике объема двусторонней торговли между Казахстаном и Узбекистаном по предварительным итогам 2019 года в миннацэкономики не ответили.