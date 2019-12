Сейчас казахстанская столица, похоже, снова вовлекла себя в неудобную ситуацию

Сначала первый президент – елбасы Казахстана вызвался стать посредником между Москвой и Киевом, а потом последовало выступление уже ныне действующего президента страны с откровенно промосковским заявлением по Крыму

Новое развитие в отношениях между Москвой, Нур-Султаном и Киевом, которые представляют три самые крупные экономики постсоветского пространства (соответственно, Россию с ВВП в $1,637 триллиона, Казахстан – в $170 миллиардов, Украину – в $150 миллиардов) находится в фокусе внимания международной общественности. Последний всплеск интереса к этой теме вызвало заявление казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева о Крыме, которое было воспринято украинской стороной как однозначное отрицание аннексии этого полуострова Российской Федерацией. А ведь еще совсем недавно казахстанская столица позиционировала себя как нейтральная и равноудаленная от Москвы и Киева инстанция и в качестве таковой выступила с инициативой организовать встречу российского и украинского президентов. Не прошло и месяца после этого, как она, образно говоря, переобулась и заявила о своей теперь уже фактически промосковской позиции.

Издание Le Courrier de Russie опубликовало статью под названием «Kazakhstan : Nazarbaïev, un retraité encombrant» — «Казахстан: Назарбаев, тяжеловесный пенсионер».

В предисловии к ней говорится так: «Нурсултан Назарбаев, являвшийся в прошлом (с 1990 года по 2019 год) президентом, сообщил о том, что он официально предложил Москве и Киеву организовать встречу президентов России и Украины для урегулирования кризиса на Донбассе».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Если им для встречи нужна нейтральная площадка — я предложил Казахстан», — заявил он 12 ноября на заседании Astana Club, международного дискуссионного форума. Он сказал, что украинский президент уже принял его предложение (такое утверждение впоследствии было дезавуировано украинским министерством иностранных дел).

Ответ с российской стороны не заставил себя долго ждать. В тот же день официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль «высоко ценит» усилия господина Назарбаева в плане урегулирования кризиса, но приоритет отдается саммиту в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря с участием российского, украинского, французского и немецкого лидеров. «Владимир Путин считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», — добавил он.

Некоторые комментаторы со злым умыслом говорят, что бывший президент Казахстана мечтает о получении Нобелевской премии мира.

Такая осторожная реакция со стороны Кремля объясняется также тем обстоятельством, что принятие Россией предложения касательно проведения личной встречи Путина и Зеленского означало бы признание российской стороной того, что события на Донбассе действительно являются следствием конфликта между Москвой и Киевом, а не — как она утверждает со времен начала кризиса — «гражданской войной». То есть – войной между центральным правительством и сепаратистами из Донецка и Луганска».

Получается, что не удалось нашей столице в лице первого президента РК перетянуть на себя лавры примирителя—миротворца в деле урегулирования украинского кризиса и, соответственно, лишить официальный Берлин и Париж чести называться главными медиаторами, помогающими конфликтующим сторонам придти к какому-то согласию. Администрации Зеленского и Путина вежливо, но очень твердо отклонили предложение «аксакала СНГ» (по выражению Давида Акопяна, личного фотографа президента Армении) организовать личную встречу украинского и российского лидеров. Ибо уже давно сложился формат, в контексте которого осуществляется диалог между сторонами, так или иначе причастными к указанному конфликту и процессу его урегулирования.

Поэтому можно предположить, что инициативу официального Нур-Султана в данном случае изначально ожидала неудача. По сути дела, повторяется история, случившаяся в 2010 году в бытность Казахстана председателем ОБСЕ. Тогда представитель официальной (в то время) Астаны выступил с предложением по решению проблемы Нагорного Карабаха. В том случае из его миротворческой инициативы также ничего хорошего не вышло. Более того, в 2010 году как армянская, так и азербайджанская сторона с порога отвергли попытку казахстанского представителя в явочном порядке взяться за урегулирование карабахского конфликта.

В материале издания NEWS.am под названием «Saudabayev’s statement casts shade on both Kazakhstan and OSCE» — «Заявление Саудабаева бросает тень на Казахстан и на ОБСЕ» в этой связи говорилось так: «Заявление казахского министра иностранных дел, действующего председателя ОБСЕ Каната Саудабаева о необходимости вовлечения Турции в процесс мирного урегулирования карабахского конфликта противоречит решению Постоянного совета ОБСЕ о нейтралитете председательствующей страны в урегулировании карабахского конфликта», — сказал NEWS.am секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов. По его словам, такие заявления бросают тень на Казахстан и на ОБСЕ. «Любая попытка вовлечь Анкару в карабахский мирный процесс обречена на провал, и только три страны-сопредседателя – Россия, США и Франция – являются единственными уполномоченными заниматься этой проблемой. Любой другой формат не приемлем для армянской стороны», — сказал Шармазанов. Сам Азербайджан заявил, что вовлечение Анкары в мирный процесс невозможно, так как необходимо согласие армянской стороны. «Если Саудабаев хочет помочь Турции, пусть он скажет, как решить курдский вопрос и проблемы с демократией», — заявил Шармазанов».

И вот сейчас казахстанская столица, похоже, снова вовлекла себя в неудобную ситуацию. Теперь уже – в связи с украинским конфликтом. Сначала первый президент – елбасы Казахстана вызвался стать посредником между Москвой и Киевом, а потом последовало выступление уже ныне действующего президента страны с откровенно промосковским заявлением по Крыму. Впору совсем запутаться в их почти взаимоисключающих высказываниях. Попробуй тут понять, какова на самом деле позиция РК в том, что касается комплекса спорных (фактически – конфликтных) вопросов российско-украинских отношений, в частности по Крыму. Та еще головоломка. Казахстану это надо?!

