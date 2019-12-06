Алматы. 6 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Организовать производство легковых автомобилей намерены в Алматинской агломерации, передает корреспондент агентства.

«На территории агломерации необходимо развивать другие важные направления машиностроения, такие как организация производства новых железнодорожных и пассажирских вагонов, а также катализаторов для автомашин; прочие комплектующие для автомобилей (металлические колесные диски, пружины); также перспективным является размещение предприятий по производству комплектующих для электрического транспорта (электромопеды, электромобили). Также целесообразно рассмотрение возможности строительства завода полного цикла по производству легкового автотранспорта и привлечения крупных производителей компьютерной техники для размещения производств», — говорится в проекте новой редакции межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации.

Также в документе отмечается, что необходимо предусмотреть с транснациональными компаниями возможность совместного производства оборудования для «зеленой экономики» (солнечных панелей c использованием редкоземельных металлов, центров установки и завода по сборке гибридных двигателей, организация сборки общественного транспорта для проектов LRT/BRT и расширения метрополитена, а также автотранспорта на гибридных двигателях и другие).

В документе также говорится, что перспективными направлениями станут производство оборудования для пищевой и легкой промышленностей, производство запасных частей для сельскохозяйственной техники, транспортное машиностроение для нужд рекреации, электрическое оборудование, машины и оборудование для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности.