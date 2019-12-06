Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Расследование начато по факту стрельбы в аэропорту Нур-Султана, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) на транспорте.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султана по части 3 статьи 114 (неосторожное причинение вреда здоровью) УК РК», — сообщили в ДП на транспорте в пятницу, отказавшись раскрывать иную информацию о деле.

Ранее в интернете была распространена информация о том, что 3 декабря в здании службы пожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) международного аэропорта Нурсултан Назарбаев при проверке оружия инспектором службы авиационной безопасности произошел самопроизвольный выстрел, пострадали три инспектора, которые получили ранения нижних конечностей дробью.