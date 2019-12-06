Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 30 каналов незаконной миграции в Казахстан пресекли в 2019 году, сообщил заместитель председателя КНБ РК – директор пограничной службы (ПС) КНБ РК Дархан Дильманов.

«В 2018 году было пресечено 18 каналов незаконной миграции к нам в страну, в 2019 – уже 34. Каналы созданы организованными преступными группами (ОПГ) для доставки в Казахстан либо в другие страны транзитом через Казахстан лиц, которые хотят попасть незаконно. И мы не исключаем, что среди них есть лица, которые являются пособниками, рекрутами террористических и экстремистских группировок, которые могут прийти к нам с недобрыми намерениями. Порядка 16 таких организованных групп в этом году было нами выявлено, порядка 51 гражданина привлечено к уголовной ответственности», — сказал Дильманов в интервью пресс-службе КНБ.

При этом он попросил граждан Казахстана и иностранцев с пониманием относиться к опросам, которые пограничники проводят в пунктах пропуска – авиационных, морских, железнодорожных.

«Люди должны понимать, что эта опросная работа ведется в интересах защиты нашего государства. Среди пересекающих границу лиц много как граждан нашего государства, так и иностранцев, которые посещали такие страны, как Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирию – государства с нестабильной политической обстановкой. С какой целью они туда ездили – это вопрос для нас, и мы должны на него ответить. Посещаемость этих государств – высокая, 4875 человек только в этом году посетили эти государства», — добавил Дильманов.