Перешедших незаконно госграницу двух этнических казахов передадим в Китай – КНБ

Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Перешедших незаконно государственную границу двух этнических казахов передадим в Китай, сообщил заместитель председателя КНБ РК – директор пограничной службы (ПС) КНБ РК Дархан Дильманов.

«А по имеющемуся соглашению, которое имеет статус ратифицированного документа, по окончанию судебных, а также всех уголовных ответственностей мы будем указанных граждан, независимо Китайской Народной Республики или других государств, будем передавать в страну исхода. То есть в данной ситуации мы будем передавать в Китайскую Народную Республику по линии погранпредставительской деятельности. И там уже в дальнейшем соответственно будет реагирование со стороны уже государства-соседа. Поэтому шансов у них здесь находиться нет, даже если они здесь находятся», — сообщил Дильманов в интервью пресс-службе КНБ, комментируя ситуацию с двумя гражданами КНР – этническими казахами, бежавшими из Китая в Казахстан в поисках политического убежища.

Он отметил, что шансов у этнических казахов находиться незаконно в Казахстане «тем более нет».

«Нет, однозначно этого (легализации здесь – КазТАГ) не будет. Мы будем реагировать, и реагировать очень жестко», — заявил зампред КНБ.

Кроме того, он поделился мнением о дате судебного заседания по перешедшим незаконно границу этническим казахам.

«Что касается данных граждан, которые у нас находятся, это двое граждан КНР, они находятся под следствием, в СИЗО департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области. Завершены все мероприятия процессуального характера. Я думаю, в ближайшее время, наверное, в декабре месяце уже состоится суд. Суд по статье «незаконное нарушение государственной границы». Эта статья имеется в Уголовном кодексе Республики Казахстан. За нее соответствующее наказание тоже последует», — сообщил зампред комитета нацбезопасности.

По его словам, после факта незаконного перехода границы двумя этическими казахами в погранслужбе начали пересматривать систему охраны государственной границы «чтобы уже вернуться к тому, что мы говорим «надежная охрана государственной границы».

«Но мне хотелось бы сказать всем тем, кто думает и надеется, что, незаконно нарушив, они могут затем находиться также в состоянии инкогнито на территории Республики Казахстан. Во-первых, у них будут проблемы с трудоустройством. Во-вторых, это будут проблемы другого характера, с которыми они все равно столкнутся. Это медицинское обеспечение, получение какого-то образования, каких-то льгот, какого-то другого направления. Все равно рано или поздно мы выясним, кто, где, когда нарушил, и почему он здесь находится незаконно. Мы смело заявляем, что рано или поздно они будут найдены. Они будут соответственно привлечены к уголовной ответственности», — предупредил Дильманов.

Напомним, 14 октября МИА КазТАГ сообщал, что Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы – этнические казахи, граждане Китая, которые незаконно пересекли границу 1 октября. По их словам, они бежали из-за преследований китайских властей этнических меньшинств. 10 октября мужчины добрались до Алматы, чтобы сдаться властям, рассказать свои истории и попросить политического убежища у Казахстана. Позже оба были взяты под стражу.

19 ноября в кулуарах пресс-конференции Национального пресс-клуба в Нур-Султане адвокат Акмолинской коллегии адвокатов Ляззат Ахатова сообщила, что бежавшим из Китая этническим казахам – Кастеру Мусаканулы и Мурагеру Алимулы в случае депортации грозит смертная казнь. По ее словам, за вменяемое в Казахстане преступление бежавшим из Китая казахам грозит депортация, лишение свободы либо штраф.