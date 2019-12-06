Топ-менеджер Фонда проблемных кредитов задержан по подозрению в хищении Т20 млн

Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ — Топ-менеджер АО «Фонд проблемных кредитов» министерства финансов (МФ) РК задержан по подозрению в хищении Т20 млн, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Агентством РК по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении ИО директора департамента взыскания задолженности АО «Фонд проблемных кредитов» МФ РК по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в хищении чужого имущества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере – в сумме Т20 млн – путем обмана и злоупотребления доверия учредителя и руководителя ТОО при приобретении залогового имущества в виде элеватора, расположенного в Актюбинской области», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В агентстве отметили, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения», — резюмируется в сообщении.