С Байконура запущен «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13»

Байконур. 6 декабря. КазТАГ – С Байконура в 15.34.11 по времени Нур-Султана с площадки №31 запущена ракета-носитель (РН) «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем (ГТК) «Прогресс МС-13», передает корреспондент КазТАГ.

Стыковку «Прогресса МС-13» в автоматическом режиме к международной космической станции (МКС) планируется произвести через трое суток – 9 декабря в 17.34 по времени Нур-Султана.

В связи со стыковкой американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 с МКС, намеченной на 7 декабря, руководство «Роскосмоса» приняло решение отменить стыковку «Прогресса» по быстрой трехчасовой схеме и заменить ее на штатную трехсуточную.

Запуск ГТК «Прогресс МС-13» осуществлен в рамках обеспечения программы международной космической станции. Российский грузовик доставит на международную станцию 2,5 тонны грузов: топливо для поддержания орбиты МКС, продукты питания, воду, воздух и посылки для космонавтов, новогодние подарки для членов экипажа пилотируемой станции, а также оборудование для дооснащения станции, укладки с научным оборудованием для проведения экспериментов.

Отметим, что ранее запуск РН «Союз-2.1а» с ГТК «Прогресс МС-13» переносился несколько раз, но в итоге было принято решение возвратить прежнюю дату – 6 декабря.

Напомним, в настоящее время на МКС работает международный экипаж 61 длительной экспедиции в составе: командир МКС Лука Пармитано (Италия), бортинженеры Александр Скворцов, Олег Скрипочка (оба – Россия), Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Меир (все – США).