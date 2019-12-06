Алматы. 6 декабря. КазТАГ — Развитие промышленных кластеров планируется в Алматинской агломерации, говорится в проекте новой редакции межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации.

«Для интенсификации промышленного роста предусматривается развитие нескольких промышленных кластеров: индустриальная зона Алатауского района «Алматы» (490 га); государственный инновационный кластер «Специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий» в Медеуском районе (362 га); индустриальная зона «Береке» (383 га) по Капчагайской трассе на развязке с БАКАД; индустриальная зона «Арна» (1 303 га); индустриальная зона «Кайрат» в с. Жаналык Талгарского района Алматинской области (198 га)», — говорится в документе.

Кроме того, планируется развитие индустриальной зоны «Боралдай» (602 га) по Капчагайской трассе на развязке с БАКАД; частных индустриальных парков Даму-Алматы (210 га) в с. Байсерке Илийского района Алматинской области; Даму – Аксенгир в с. Боролдай (22 га) Карасайского района Алматинской области; Даму-Кайрат (142 га) в с. Жаналык Талгарского района.