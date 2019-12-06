Требования к эмитентам и их ценным бумагам по допуску на фондовую биржу расширяют в РК

Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Требования к эмитентам и их ценным бумагам (ЦБ), допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи расширяют в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«При проведении первичного (вторичного) размещения акций на организованном рынке ЦБ среди широкого (неограниченного) круга инвесторов (initial (secondary) public offering), данные ЦБ должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 10 требований», — говорится в предложенном дополнении к действующим нормам.

Согласно указанному пункту 10, для включения акций эмитента в сектор «акции» площадки «Основная» и их нахождения в нем данные ЦБ и их эмитент соответствуют следующим требованиям: 1) эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) (МСФО) или стандартами финансовой отчетности, действующими в США (General Accepted Accounting Principles – GAAP) (СФО США); 2) аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций; 3) в отношении акционерных обществ – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента; в отношении нерезидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления или иного аналогичного по своему содержанию документа, утвержденного в порядке, предусмотренном законодательством страны-регистрации эмитента в качестве юридического лица, в том случае, если его наличие предусмотрено законодательством страны-регистрации эмитента в качестве юридического лица; 4) в учредительных документах эмитента и (или) проспекте выпуска ЦБ, в том числе депозитарных расписок, не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ЦБ на их отчуждение (передачу); 5) иным требованиям, предъявляемым к эмитентам, чьи акции предполагаются к включению или включены в данный сектор, а также к таким акциям, которые устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.

«Для целей требований под вторичным размещением понимается продажа действующим акционером (андеррайтером, эмиссионным консорциумом) 10% и более акций акционерного общества среди широкого (неограниченного) круга лиц (secondary public offering). Фондовая биржа (самостоятельно или с привлечением иных лиц) осуществляет оценку на предмет полноты и достоверности представленные эмитентом документы и информацию, а также составляет соответствующее заключение в соответствии с внутренними документами фондовой биржи», — сказано в проекте поправок.

Под иными лицами для целей указанного дополнения понимаются не аффилированные с эмитентом и (или) инициатором допуска члены фондовой биржи, а также лица, уполномоченные на осуществление оценки в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

«Заключение о полноте и достоверности раскрытой информации размещается на официальном интернет-ресурсе фондовой биржи в течение пяти рабочих дней с даты его составления (представления) фондовой биржей (фондовой бирже). В случае если акции проходят первичное (вторичное) размещение среди широкого (неограниченного) круга инвесторов, данные ЦБ не включаются и не находятся в секторе «акции» площадки «альтернативная» до окончания их размещения», — указано в проекте.