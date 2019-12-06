Вы в ответе за кредиты, которые получили 06.12.2019 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 100 0 Асем Нургалиева, исполнительный директор Первого кредитного бюро, о ситуации на рынке потребительских кредитов Похожие материалы: Дополнительные поезда по четырем направлениям запустят на зимние праздники в Казахстане Валютные операции на $13 млрд провели по паре тенге-доллар в октябре в Казахстане Основной проблемой низкого спроса на кредиты является перекредитованность юрлиц – Нацбанк РК Почти 4,5 тыс. китайцев получили разрешение на работу в Казахстане с начала 2019 года Куда поведут стадо вожаки