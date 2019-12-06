В Алматинской агломерации хотят разместить филиалы зарубежных вузов

Алматы. 6 декабря. КазТАГ — В Алматинской агломерации хотят разместить филиалы зарубежных высших учебных заведений, передает корреспондент агентства.

«В городе Алматы сосредоточено более трети всех учреждений высшего образования и треть общей численности студентов страны. Вместе с тем в перспективе целесообразно привлечь зарубежные высшие учебные заведения для размещения их филиалов на территории Алматинской агломерации. Создание на основе ведущих отечественных университетов и филиалов зарубежных высших учебных заведений системы обучения в рамках стратегии цифровизации (E-Learning) позволит поднять на качественно новый уровень подготовки специалистов, конкурентоспособных на рынке труда», — говорится в проекте новой редакции межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации.

При этом отмечается, что на территории агломерации накоплен значительный инновационный потенциал, сформирован человеческий капитал, которые в долгосрочной перспективе будут являться основой для дальнейшего экономического роста, повышения конкурентоспособности продукции и инновационного социально ориентированного развития страны, предусматривающим повышение уровня и качества жизни населения.

«Высокий инновационный потенциал агломерации будет основан на существенном вкладе научно-исследовательских институтов, научно-производственных объединений и других организаций, имеющих научно-технологические и прикладные наработки (в 2017 году на город Алматы приходилось 42% от общей численности работников, выполняющих научно-исследовательские работы)», — говорится в документе.

Как сообщается, в результате реализации проекта Smart Almaty предусматривается, что к 2030 году Алматы станет устойчивым городом международного значения, удобным для повседневной жизни, работы и отдыха.