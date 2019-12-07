Более 200 инцидентов в сфере информбезопасности выявили за два месяца в доменной зоне .kz

Нур-Султан. 7 декабря. КазТАГ – Более 200 инцидентов в сфере информационной безопасности (ИБ) выявили за два месяца в доменной зоне .kz, сообщает служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

«KZ-CERT за два месяца IV квартала было выявлено свыше 200 инцидентов информационной безопасности на интернет-ресурсах в доменной зоне .kz. В рамках мониторинга доменной зоны .kz. на наличие инцидентов ИБ Службой реагирования KZ-CERT зафиксированы инциденты ИБ типа «Несанкционированный доступ/модификация содержания» более чем на 200 интернет-ресурсах», — говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в службе, для исключения факта несанкционированного доступа и модификации содержания, службой KZ-CERT были оповещены владельцы интернет-ресурсов с указанием подробной рекомендации по их устранению.

«Однако, несмотря на неоднократные уведомления, владельцы 75 интернет-ресурсов не провели соответствующие работы для устранения данного инцидента информационной безопасности. В соответствии с действующим законодательством в отношении данных интернет-ресурсов уполномоченным органом были приняты соответствующие меры», — отмечает KZ-CERT.

В службе напомнили, что по правилам регистрации пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернет, в случае не устранения инцидента ИБ «регистратор, получив информацию от регистратуры, информирует регистранта о необходимости устранения допущенных нарушений в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления, если иной срок не установлен вступившим в законную силу решением суда».

«В случае неисполнения данных требований, согласно подпункта 3, пункта 23 вышеуказанных правил, использование 75 интернет-ресурсов будет прекращено», — предупредили в службе.