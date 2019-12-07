Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 7 декабря. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу незначительно подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т385,7, а продажи – Т386,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 386,2, а продают по Т387,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т385,8, а продажи – Т387,2.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т384,97.