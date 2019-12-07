Accenture расширяет консалтинговую и проектную деятельность в Казахстане с открытием офиса в Алматы

Глубокая экспертиза компании в цифровой трансформации бизнеса и оптимизации бизнес-процессов будет востребована в финансовом, горнодобывающем и перерабатывающем секторах.

Алматы (Казахстан), 6 декабря 2019 г. – Accenture (NYSE: ACN) объявляет об открытии офиса в Казахстане. Таким образом компания, уже более 10 лет успешно реализующая проекты в Казахстане, усиливает свое присутствие на рынке консалтинговых услуг международного класса и подтверждает долгосрочные планы по расширению бизнеса в Центральной Азии.

За 10 лет присутствия на казахстанском рынке компания реализовала более 30 успешных проектов, включая концепцию финансового маркетплейса, разработанную совместно с «Международным Финансовым Центром Астана» и ряд ИТ-решений для финансового и горнодобывающего секторов. Работа с клиентами в этих отраслях экономики станет основным направлением деятельности нового офиса.

«Растущие перспективы Казахстана, как географические – одного из крупнейших транспортно- логистических хабов в Евразии, так и экономические – постепенная трансформация в пост-индустриальную цифровую экономику – позволяют нам высоко оценивать потенциал роста казахстанского бизнеса в различных секторах экономики, – комментирует Вартан Диланян, генеральный директор Accenture в России и Казахстане. – Наши клиенты ожидают от нас поддержки на пути цифровой трансформации для содействия экономическому росту. Открывая новый офис в Казахстане, мы обеспечиваем возможность плотного, эффективного сотрудничества с ними по целому ряду направлений, комбинируя наш отраслевой опыт с последними технологическими достижениями».

«Экспертиза Accenture в области цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов в таких отраслях, как финансовый сектор, горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, востребована в Казахстане, для экономики которого эти отрасли являются ключевыми, – отмечает Антон Мусин, управляющий директор Accenture в России и Казахстане. – Ведущие игроки казахстанского рынка понимают важность цифровизации и открыты для изменений, которые помогут им стать высококонкурентными на региональном и мировом уровне. Открытие офиса позволит Accenture планировать операционную деятельность в Казахстане в долгосрочной перспективе и устанавливать прочные партнерские связи с казахстанскими компаниями».

Об Accenture

Accenture – ведущая международная компания в сфере профессиональных услуг, предоставляющая широкий спектр решений и услуг в области стратегии, консалтинга, цифровизации бизнеса, технологий и операций. В своей работе компания сочетает уникальную экспертизу в 40 отраслях экономики и всех ключевых бизнес-функциях, специальные навыки в реализации проектов, а также крупнейшую в мире сеть центров разработки и внедрения – чтобы помогать своим клиентам повышать эффективность бизнеса и создавать новую ценность для акционеров. Деятельность приблизительно 492 000 сотрудников Accenture в 120 странах объединяет лучшее из мира бизнеса и технологий, привнося инновации, улучшая жизнь и рабочие процессы людей во всем мире.

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