Дело в отношении экс-спецпрокурора Кексель прекращено — Айткалиева

Алматы. 7 декабря. КазТАГ – Дело в отношении экс-спецпрокурора Кексель прекращено, сообщила адвокат Хамида Айткалиева.

«Как и предвещал в «прямом эфире» Кожамжаров К.П., уголовное дело в отношении Кексель прекращено. Об этом нас уведомило следствие», — написала на своей странице в субботу Айткалиева.

По ее словам, заявление Кожамжаровым о прекращении уголовного дела в отношении Кексель, сделано на 15 дней раньше, чем оно состоялось.

«Что примечательно дело начали «сворачивать» незадолго до того, как Кожамжаров сообщил о прекращении уголовного дела. Понимая, что все идет к прекращению, такого беспредела мы все же не ожидали. Раньше времени прилюдно сообщить о прекращении дела могли только очень уверенные в своей непотопляемости люди, которые настолько уверовали в свою власть, что им не стыдно демонстрировать ее всей стране. Примерно в те же дни, когда Кожамжаров сделал свое сенсационное заявление, нам стало известно, что ГП РК не продлевает сроки следствия, что препятствует дальнейшему расследованию дела. Однако с постановлением мы ознакомлены не были. На практике, генеральная прокуратура продлевает сроки следствия позабыв обо всех разумных сроках на два-три месяца вперед при полнейшем бездействии следствия. А тут, такая принципиальная позиция. Но что бы теперь не говорил министр внутренних дел, его ведомство скомпрометировано, ведь заявление о прекращении уголовного дела, со ссылкой на следователя сделано Кожамжаровым на 15 дней раньше, чем оно состоялось. Не это ли свидетельство договоренностей на верхах? На глазах у всего честного народа разыграна комедия, и в дураках, как всегда, народ», — заявила адвокат.

Айткалиева сообщила, что будет добиваться отмены прекращения.

«И какие бы связи не были у бывших и действующих высокопоставленных лиц нашей страны и как бы они не пытались замять данное уголовное дело, допросы получены, очные ставки проведены и они говорят о том, что Набиев Е.И. говорит правду», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 23 мая МИА КазТАГ сообщило о том, что Кексель перестала работать в генпрокуратуре. Информацию корреспонденту агентства подтвердили в call-центре ведомства после того, как в социальных сетях было распространено сообщение, в котором говорится о том, что Кексель покинула Казахстан. В распространяемом сообщении она называлась «протеже» Кожамжарова.

Авторы сообщения отмечали, что Кексель «возглавляла следственную группу по делу бывшего премьер-министра Серика Ахметова».

«После окончания следствия у Кексель начался стремительный взлет по карьерной лестнице», — было сказано в сообщении.

Кексель в январе 2018 года была назначена руководителем службы специальных прокуроров генпрокуратуры, а до этого занимала пост заместителя руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции. Помимо дела экс-премьера Ахметова, Кексель возглавляла следственную группу по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который в итоге был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Кожамжаров стал депутатом сената в марте, до этого он с декабря 2017 года был генеральным прокурором Казахстана. Ранее он занимал должности председателя агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Отметим, что МИА КазТАГ ранее обращалось в генеральную прокуратуру с просьбой подтвердить уход Кексель, однако указанное ведомство официально на обращения редакции не ответило. 27 мая 2019 года журналистам агентства удалось подтвердить уход возглавлявшего службу уголовного преследования Талгата Татубаева из генпрокуратуры.

Казахстанский адвокат Жан Кунсеркин на пресс-конференции 25 июля сообщил, что экс-руководитель службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры РК Олеся Кексель требовала с подозреваемой по уголовному делу Гульнары Мусабаевой дать показания против Имангали Тасмагамбетова. По его словам, Кексель, по некоторым данным, в настоящий момент покинула Казахстан и находится в Германии.

15 ноября адвокат Хамида Айткалиева на процессе по делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы сообщила, что министерством внутренних дел начато досудебное расследование в отношении прокуроров Бауржана Габбасова и Олеси Кексель. Они подозреваются по части 1 статьи 146 (умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания) УК РК. По информации адвоката, поводом для начала расследования явилось заявление ее подзащитного – предпринимателя Набиева Е.И. о незаконных действиях Кексель и Габбасова. Айткалиева так же добавила, что Кексель уже допрошена в качестве свидетеля с правом на защиту. Отмечалось, что уголовное дело расследует следственно-оперативная группа, руководителем которой является один из опытных следователей МВД РК.

21 ноября экс-генпрокурор, депутат сената Кайрат Кожамжаров заявил, что дело в отношении Кексель прекращено, однако в тот же день его слова опровергли в МВД, подчеркнув, что следствие в отношении экс-главы службы спецпрокуроров продолжается. Также сообщалось, что экс-спецпрокурор якобы находится в Казахстане.

28 ноября в МВД Казахстана, отвечая на официальный запрос МИА КазТАГ о расследовании в отношении Кексель, сообщили, что «19 сентября 2019 года следственным департаментом МВД зарегистрировано уголовное дело по заявлению Е. Набиева о применении к нему пыток».

3 декабря министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что расследование в отношении бывшего руководителя службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Казахстана Олеси Кексель продолжается.