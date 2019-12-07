Алматы. 7 декабря. КазТАГ — Эксперты подтвердили наличие опасных веществ в отравившем двоих алматинцев препарате, сообщили в городском департаменте контроля и качества безопасности товаров и услуг.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что использовался препарат «Палач» производства Россия, предназначенный для использования в качестве инсектоакарицидного средства в бытовых условиях. В составе препарата имеются вещества 3 класса опасности – умеренно опасные, в т.ч. инсектицидные средства, по результатам предварительной экспертизы их наличие подтверждено. В инструкции указаны меры предосторожности — необходимость проведения обработки при отсутствии людей при открытых окнах, проветривания помещения после обработки не менее 1 часа при отсутствии людей, проведения влажной уборки мыльно-содовым раствором, использования средств индивидуальной защиты и т.д.», — говорится в сообщении в воскресенье.

По информации департамента, причина отравления – несоблюдение техники безопасности при работе с инсектицидными средствами.

«В настоящее время препарат проходит дополнительную экспертизу в филиале Национального центра экспертизы по г. Алматы. Пострадавшим получают необходимое лечение», — добавили в ведомстве.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы предупреждает жителей города о внимательном изучении инструкции перед применением средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обязательном соблюдении техники безопасности и использовании средств индивидуальной защиты.