Нур-Султан. 7 декабря. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье в четырех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«8 декабря в Акмолинской области ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

По данным синоптиков, 8 декабря в Кызылординской области местами сохраняется туман. Днем ожидается северо-восточный, восточный ветер местами 15-20 метров в секунду.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 95-100 %.

«8 декабря в Костанайской и Северо-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %», — следует из сообщения.