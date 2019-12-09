Ажиотажа среди многодетных семей из-за введения нового пособия в РК не будет – министр

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ажиотажа среди многодетных семей из-за введения нового пособия с 1 января 2020 года в Казахстане не будет, заверил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«245 тыс. многодетных семей сегодня получают специальное государственное пособие, то, что на семью Т10,5 тыс. – мы сейчас скорректировали полностью, выяснили, где пятый, шестой, седьмой ребенок, потому что раньше было достаточно только четверых. Поэтому все 245 тыс. семей проверены, по ним подготовлен проект решения и они без заявления, без обращения в ЦОН с нового года получат свои пособия. Порядка 103 тыс. семей – они будут получать впервые это пособие, там тоже все данные сегодня в информационных системах есть, поэтому мы по всем им тоже сформировали решения», — сказал Нурымбетов в ходе правительственного часа в мажилисе, отвечая на вопрос депутата Натальи Жумадильдаевой о готовности министерства к выплате не зависящего от дохода семьи пособия многодетным семьям.

При этом министр отметил, что по 33 тыс. семей еще «нужно выяснить некоторые вопросы».

«Есть порядка 33 тыс. человек, у которых нам нужно выяснить некоторые вопросы, мы готовы тоже по возможности их проактивировать, назначить пособия до конца года, чтобы 1 января или в рабочий день – 5 января – столько людей не оказалось сразу в ЦОНах. Поэтому будут применены все наши возможности, SMS-уведомления. Сейчас мы уведомляем тех, у кого все нормально, по остальным тоже работаем. У нас есть свой алгоритм, план работы, мы сейчас полностью готовы к выплате данного пособия», — заверил Нурымбетов.

По его словам, новое пособие будут получать 347 тыс. многодетных семей.