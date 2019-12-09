Учитывать стипендии в качестве доходов семьи намерены при начислении АСП в РК

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Учитывать стипендии в качестве доходов семьи намерены при начислении адресной социальной помощи (АСП) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«У нас был вопрос только по стипендиям. Мы планируем их включить (для исчисления среднего душевого дохода при начислении АСП – КазТАГ) по двум причинам. Первая, когда мы встречались с населением, была просьба, чтобы студентов учитывали в составе семьи. Не смотрели на его регистрацию. Теперь любой студент, который обучается в другом городе, он будет в составе семьи учитываться. То есть на этого человека будет делиться доход, в связи с чем его стипендию нужно учитывать при начислении АСП. Вторая, в соответствии со статьей 160 Налогового кодекса стипендия относится к доходам», — заявил министр труда и социальной защиты Казахстана Биржан Нурымбетов на правительственном часе в мажилисе в Нур-Султане в понедельник.

На заявление депутата мажилиса Гульжаны Карагусовой, что стипендия – это стимул для студентов учиться хорошо, а не доход и потому не должна учитываться при начислении АСП, министр ответил, что АСП в стране выплачивается 18 лет и на первых порах, в 2002 году, в доходах не учитывались только две выплаты – это сама АСП и жилищная помощь.

«Все остальные выплаты учитывались в доходе. С 2008 года 13 видов выплат не учитывается в доходе, сейчас – 21 выплата», — сказал министр.

На замечание депутата мажилиса Ирины Ароновой о том, что пенсия не может считаться доходом и тоже не должна учитываться при начислении АСП, глава ведомства заметил, что «безусловно, доход – это заработная плата, деньги от коммерческой деятельности и так далее».

«Но в чем суть АСП? В любой семье есть доходы в виде заработка, это мое мнение, от коммерческой деятельности и так далее. Есть также денежные вливания в семью в виде тех же социальных выплат. Это 28 видов пенсий и социальных выплат, на которые ежегодно из республиканского бюджета выделяется Т3,053 трлн. Это тоже выплаты из кармана государства в семью, на которые она живет», — подчеркнул министр.

По его словам, с 2008 года пенсии как учитывали при исчислении среднедушевого дохода при начислении АСП, так и учитывают.

«Все выплаты, которые поступают в семью на регулярной основе – должны учитываться, тогда как единовременные выплаты – не должны. Поэтому пособия и пенсии, которые поступают в семью, должны учитываться при исчислении среднего душевого дохода, чтобы понять бедная семья, или нет», — резюмировал Нурымбетов.