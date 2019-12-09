Менее 1% вкладчиков ЕНПФ смогут использовать пенсию на жилье и образование в РК – депутат

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Менее 1% от общего числа вкладчиков АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) смогут использовать пенсионные накопления на жилье и образование по обсуждаемому в министерстве труда и социальной защиты населения варианту, заявил депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

«До сих пор в министерстве труда и социальной защиты населения нет четкого понимания, как граждане будут использовать пенсионные накопления на жилье и образование. Вариант, который сейчас обсуждается, коснется лишь тех, кто достиг так называемого порога достаточности. Для мужчин он составляет Т8 млн, для женщин – Т10 млн. То есть можно будет использовать лишь ту часть пенсионных накоплений, которые превышают этот порог достаточности. Скажу вам следующие цифры. В целом вкладчиков, преодолевших порог достаточности, всего 90 тыс. человек. Меньше 1% от общего числа вкладчиков ЕНПФ», — сказал Жамалов в понедельник на научно-практической конференции «Послание президента Токаева народу Казахстана: первые итоги».

Вопрос использования гражданами своих пенсионных накоплений для покупки жилья или получения образования депутат назвал в числе «подвешенных в воздухе»

«Уверен, что такое решение вызовет серьезное разочарование среди населения. Многие могут почувствовать себя обманутыми», — опасается мажилисмен.

Парламентарий считает, что в данном вопросе «не должно быть такого однозначного подхода».

«Поэтому предлагаю сделать гибкую систему расчета порога достаточности для каждой категории вкладчика, исходя из возраста, доходов, права на солидарную пенсию, наличие жилья и так далее», — озвучил свое предложение Жамалов.

Напомним, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до конца 2019 года «проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования». Позже министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов в кулуарах правительства сообщил, что кабмин совместно с Национальным банком по поручению президента до конца года выработает механизм по снятию части пенсионных накоплений.

16 октября мажилисмены, обращаясь к премьеру Мамину с запросом, отметили, что накопления каждого по отдельности вкладчика вопрос обеспечения граждан жильем не решат, «зато общий размер активов ЕНПФ уже превышает Т10,3 трлн и ежедневно растет». Поэтому, по мнению парламентариев, «логично искать консолидированное решение, то есть через централизованные инвестиции в строительство». Как считают депутаты, это выполнимо «только при полной финансовой прозрачности и отсутствии коррупционных схем при строительстве». Мажилисмены призвали кабмин изучить сингапурский опыт и создать адаптированный под казахстанские реалии единый фонд. По их мнению, создание такого фонда «позволит сократить административные расходы, снизить инвестиционные риски, решить мечту многих казахстанцев иметь крышу над головой, получить достойные образование и пенсии».

18 ноября Мамин, отвечая на вопрос депутатов мажилиса об использовании части накоплений в ЕНПФ для получения ипотечных кредитов, сообщил, что 54% вкладчиков в Казахстане имеют накопления лишь до Т500 тыс. Также он сообщил, что под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева создана рабочая группа по разработке комплекса мер по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей, в состав которой вошли депутаты сената и мажилиса, представители заинтересованных госорганов, общественных объединений, организаций и независимые эксперты. На заседаниях рабочей группы рассмотрены предложения по консолидации внебюджетной системы соцобеспечения путем создания единого соцфонда и введения одного соцплатежа, повышению эффективности пенсионной системы, а также вопрос переноса срока введения 5% обязательных пенсионных взносов работодателя с 2020 года на 2023 год. Рабочей группой также изучается возможность применения в Казахстане сингапурского опыта по формированию накопительного фонда. Мамин отметил, что членами рабочей группы окончательные предложения не выработаны и их обсуждение продолжается.

26 ноября министр Нурымбетов сообщил, что порядка 50% казахстанцев зарабатывают ниже Т100 тыс. Он назвал три причины низких пенсионных накоплений: низкие доходы населения, теневая экономика (МСБ, сфера услуг), задолженность работодателей по пенсионным перечислениям (более Т3 млрд).