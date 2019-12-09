Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Более Т2 млрд налогов задолжали около 69,3 тыс. жителей Нур-Султана, сообщает пресс-служба столичного департамента государственных доходов (ДГД).

«В настоящее время 69 287 жителей города Нур-Султан имеют налоговую задолженность на собственность в сумме Т2,1 млрд», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточнили в ДГД, из указанной суммы основная доля приходится на задолженность по налогам на транспорт в сумме Т1,5 млрд, по имуществу – Т543 млн и налогу на землю – Т86 млн.