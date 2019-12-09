Величина прожиточного минимума в Казахстане в декабре составила Т29,4 тыс.

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в декабре составила Т29,4 тыс., что на 11,2% выше показателя декабря 2018 года, сообщила пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная, исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в ноябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 11,2%», — говорится в сообщении МНЭ.

Согласно статданным, в структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,3%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,7%, фруктов и овощей – 8,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8%, сахара, чая и специй – 1,9%.