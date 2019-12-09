Казахстан и Колумбия установили «безвиз» для владельцев служебных и диппаспортов

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Казахстан и Колумбия установили безвизовый режим для владельцев служебных и дипломатических паспортов, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«В колумбийской столице состоялся очередной раунд казахстанско-колумбийских межмидовских политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран. (…) По итогам переговоров представители внешнеполитических ведомств обоих государств подписали соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, что дополнило уже упрощенный на взаимной основе между странами визовый режим для краткосрочных поездок граждан», — говорится в сообщении в понедельник.

От казахстанской стороны соглашение подписал вице-министр иностранных дел Ержан Ашикбаев.

Напомним, 17 октября МИА КазТАГ сообщало о том, что Казахстан и Колумбия готовятся ввести «безвиз» для владельцев служебных и дипломатических паспортов, передает корреспондент агентства. Отмечалось, что МИД РК уже подготовил проект соглашения правительства Казахстана с властями Колумбии об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.