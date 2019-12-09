Инфляция в Казахстане в январе-ноябре составила 4,7%

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за 11 месяцев 2019 года составила 4,7%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«С начала года (ноябрь 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено на муку – на 24,8%, крупы на 22,6%, рыбу мороженую – на 17,3%, баранину – на 15,9%, говядину – на 15,4%, конину – на 14,6%, картофель – на 14%, хлеб – на 15,2%, мясо птицы – по 11,6%, свинину – на 10,6%, макаронные изделия – на 12,1%, сыр сычужный – на 9%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

За ноябрь цены на товары и услуги увеличились на 0,7%, продовольственные товары – 1,2%, непродовольственные – на 0,5%, платные услуги для населения – 0,5%, отмечается в документе.

Снижение цен зафиксировано на овощи свежие на 8,4%, сахар-песок – на 18,6%.