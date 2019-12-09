Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Казахстан готовится к участию во Всемирных спортивных гимназиадах среди школьников, передает корреспондент агентства.

В частности, в закон «О физической культуре и спорте» намерены внести статьи 59 «казахстанская Гимназиада школьников – комплексные республиканские зимние и летние соревнования, проводимые среди школьников по видам спорта» и 60 «всемирная гимназиада – комплексные международные зимние и летние соревнования по видам спорта среди школьников».

«Участие казахстанской команды школьников во Всемирной гимназиаде, организуемой Международной федерацией школьного спорта (ISF) будет способствовать развитию школьного спорта и школьной лиги, также повысит мотивацию школьников к занятиям спортом и межшкольную спортивную конкуренцию, даст толчок развитию спортивного движения в школах», — пояснили разработчики поправок.

Напомним, еще в январе депутат мажилиса Наталья Жумадильдаева отмечала, что казахстанским школьникам стать чемпионами поможет конкуренция с сильнейшими сверстниками со всего мира.

«Участие казахстанской команды школьников во Всемирной гимназиаде, проводимой Международной федерацией школьного спорта, безусловно, станет самым новым ярким направлением. Всемирная Гимназиада – это одних из крупнейших в мире открытых комплексных соревнований, которые проводятся среди школьников, один раз в два года. В прошлом году в данных соревнованиях, прошедших в Марокко, приняли участие 4 тыс. учащихся из 58 государств мира. Но, к сожалению, среди них не было наших казахстанских детей», — отметила тогда Жумадильдаева, попросив правительство принять меры по обеспечению юных казахстанцев во Всемирных гимназиадах.

Следующая Всемирная гимназиада состоится в 2020 году в Китае.