Насколько же латинизация скажется на положении этнического русского меньшинства в Казахстане?!

Когда Молдова перешла с кириллицы на латиницу, напряженность в отношениях официального Кишинева с русскоязычным этническим меньшинством в Приднестровье возросла. Следует ли ожидать нечто подобное в РК?

Издание New Eastern Europe опубликовало статью Окана Бахтияра под названием «Latinisation of the Kazakh alphabet — New Eastern Europe» — «Латинизация казахского алфавита».

В предисловии к ней говорится так: «Как понять казахский случай наряду с аналогичными примерами на постсоветском пространстве».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Будущее казахстанцев — за свободным владением казахским, русским и английским языками». Это заявление бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева резюмирует нюансы значения казахской латинизации. Официальные власти России отреагировали на это, заявив о своем понимании и уважении такого решения суверенного государства.

Значение латинизации для Казахстана

Может возникнуть вопрос о том, какое же влияние она окажет на использование русского языка в Казахстане. Президент Назарбаев неоднократно давал понять, что русская речь не пострадает постольку, поскольку этот язык по-прежнему будет функционировать в республике на основе кириллической письменности. В апреле 2017 года Назарбаев в этой связи сказал так: «Мы не отойдем от кириллицы и не забудем русский язык и культуру. Это невозможно для казахов».

В данном контексте актуальность темы латинизации не ограничивается вопросом о том, какое же влияние она окажет на использование русского языка. Заботит русскоязычное население и то, насколько же переход на латиницу скажется на положении этнического русского меньшинства в Казахстане. Когда Молдова в 1989 году перешла с кириллицы на латиницу, напряженность в отношениях официального Кишинева с русскоязычным этническим меньшинством в Приднестровье возросла.

Однако в казахском случае дело обстоит иначе. Военные и экономические отношения Казахстана с Россией (в отличие аналогичных связей между Молдовой и Россией) базируются на более прочной основе. Обе страны являются членами двух наиболее важных международных организаций в регионе. А именно — Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В этой связи казахская латинизация представляет собой шаг к (большей) открытости, а не в направлении Запада. К тому же культурно-лингвистические связи между казахами и русскими имеют крепкие исторические корни, поэтому сценарий, аналогичный случаю в Молдове, кажется маловероятным.

Приблизительно 95 процентов населения страны свободно говорит по-русски. Это наследие восходит корнями к временам Советского Союза, когда русский язык был навязан различным советским (национальным) республикам. После обретения независимости русский язык продолжал оставаться важным коммуникативным средством в Казахстане.

Согласно действующей Конституции Казахстана, принятой в 1995 году, русский язык имеет статус официального языка. Казахское население широко использует русский язык; в академических кругах, науке и бизнесе он даже является основным языком. В школах русский и казахский языки используются как языки преподавания. Русская речь, несмотря на все попытки уменьшить ее влияние после обретения Казахстаном государственной независимости в 1991 году, сохранила свое значение, особенно в северных областях и регионе Алматы. Еще одним неоспоримым свидетельством функционирования русского языка в повседневной жизни Казахстана представляется наличие (ряда) русскоязычных периодических изданий и теле- и радиопередач».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.