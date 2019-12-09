Порядок выхода фермеров из кредитных товариществ упростили в Казахстане

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Порядок выхода фермеров из кредитных товариществ (КТ) упростили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«Министерство сельского хозяйство РК по просьбе фермеров изменило законодательство, чтобы сделать процедуры вхождения и выхода из кредитных товариществ максимально простыми», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Изменения произошли после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК». Поправки дают право общему собранию участников КТ делегировать исполнительному органу КТ свои исключительные компетенции по принятию (выбытию) участников, а также изменению устава КТ или утверждению его в новой редакции в связи с принятием (выбытием) участников.

«Таким образом, если раньше для принятия или выбытия нового участника нужно было собрать всех действующих участников КТ и на это могли потребоваться годы, то теперь такую же процедуру, но в короткие сроки смогут провести всего несколько человек, входящих в состав правления», — пояснили в минсельхозе, отметив что изменения сделаны для улучшения деятельности КТ.