Национальные виды спорта могут включить в обязательную образовательную программу в РК

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Национальные виды спорта могут включить в обязательную образовательную программу в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В рамках поправок в закон «О физической культуре и спорте» ожидается изменение статьи «Физическое воспитание и спорт в организациях образования».

«Физическое воспитание проводится: в дошкольных организациях в объеме не менее трех часов в неделю, в том числе один час по национальным видам спорта, в общеобразовательных школах – не менее трех часов в неделю, в том числе один час по национальным видам спорта, в колледжах – не менее четырех часов в неделю, в том числе один час по национальным видам спорта в высших учебных заведениях, реализующих программы высшего образования, – не менее четырех часов в неделю, в том числе один час по национальным видам спорта для обучающихся первого и второго года обучения», — говорится в проекте поправок.

По словам разработчиков, «популяризация национальных видов спорта, развитие у молодежи патриотических качеств и любви к Родине», а также «положительно отразится на общем количестве занимающихся физической культурой и спортом».