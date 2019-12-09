«Казахстан и Россия: нет, нам не страшно». «Казахстан – потенциальный медиатор украинского конфликта?». «Казахстан и его страхи: как сохранить независимость и не потерять лицо». «Когда казахи стали казахами». «Пойдет ли казаху шотландская юбка?»

Сетевой Казахстан 9 декабря 2019г.

IA — CENTR . RU . Денис БОРИСОВ – «Казахстан – потенциальный медиатор украинского конфликта?» — Во время визита в Германию на этой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ еще раз напомнил, сославшись на ноябрьское заявление Первого президента РК, что страна готова выступить посредником для переговоров по разрешению украинского конфликта и предоставить площадку для решения проблемы. Независимо от результатов долгожданной встречи в нормандском формате объективная необходимость решения экономических вопросов никуда не денется. Есть все шансы на то, что насущность урегулирования экономических противоречий в отношениях между Киевом и Москвой подтолкнёт стороны обратить внимание на предложение Н. НАЗАРБАЕВА. А Казахстан, попав в мейнстрим международной энергетической дипломатии, сможет обеспечить поставки своих энергетических ресурсов без токсических последствий для дипломатической равноудалённости.

Дарья ЧИЖОВА – «Казахстан и Россия: нет, нам не страшно» — Провокационный вопрос от немецкой газеты Deutsche Welle Президенту Казахстана К-Ж.К. ТОКАЕВУ звучал примерно так: «Правительство Казахстана было напугано ситуацией в Украине?». Опытный дипломат и опытный политик Токаев ответил прямо – нет, ситуация нас не напугала. Западному миру сложно поверить, что добрососедские и взаимовыгодные отношения между странами постсоветского пространства – это объективная реальность, а не идеологический концепт, придуманный «кремлевскими политтехнологами». Медийный коллективный запад, зачастую мыслящий категориями «мягкая сила», «рынок сбыта», «сфера влияния» и «противовес» очень сложно принимает тот факт, что Таможенный Союз, ЕАЭС и СНГ – это структуры, появление и деятельность которых были вызваны прямой необходимостью.

REGNUM . RU . «Казахстан и его страхи: как сохранить независимость и не потерять лицо» — «В Казахстане болезненно реагируют на маневры США, направленные на обострение отношений с Москвой и Пекином через Нур-Султан. Для Вашингтона это геополитическая игра, а для Акорды подобные действия несут в себе базовые риски, которые ставят под сомнение выживание страны в качестве международного субъекта. Для властей Казахстана это больная тема», — сказал казахстанский политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ, комментируя заявление президента страны Касым-Жомарта ТОКАЕВА.

LITER . KZ . «10 главных достижений Казахстана за годы Независимости» — За годы Независимости Казахстан благодаря политике Елбасы — Первого Президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА превратился в государство с развивающейся экономикой и демократическими устоями. 1. Казахстан входит в число самых безопасных стран в рейтинге ядерной безопасности… 2. В 1995 году по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева создана Ассамблея народов Казахстана. Ее цель – обеспечение общественно-политического согласия в стране… 3. Одним из главных успехов Казахстана является строительство столицы – города Нур-Султан. За небольшой срок появился современный город, который стал визитной карточкой страны…

TIME . KZ . «Не молчи, женщина!» — Каждая пятая казахстанка признает бытовое насилие нормой. При этом 15 процентов наших женщин считают, что муж вправе бить жену. Об этом заявила президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан САРСЕМБАЕВА на пресс-конференции, в ходе которой был презентован законопроект “О противодействии семейно-бытовому насилию”. Проект закона разработали депутаты мажилиса совмест­но с национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте. Как заявила председатель Нацкомиссии мажилисвумен Гульшара АБДЫКАЛИКОВА, преступность в семейно-бытовой сфере неумолимо растет. Если в 2017 году было зарегистрировано 446 преступлений, в 2018-м — 919, то за девять месяцев этого года — 759.

«Все мы немного… дурики» — Поправки в законодательство по вопросам здравоохранения позволят помещать в психиатрические больницы не только курильщиков, но и кофеманов, считают общественники. В Алматы прошла пресс-конференция, на которой исполнительный директор общественного фонда “Қоргау HR” Алия АБДИНОВА выразила опасения по поводу ряда норм, которые содержатся в законопроекте “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения”. Речь, в частности, идет о принудительном помещении граждан в психиатрические учреждения. Документ уже находится на рассмотрении в парламенте.

«Точки преткновения» — В Алматы в погоне за прибылью стройкомпании и местные власти продолжают игнорировать запреты первого и нынешнего президентов на уплотненную застройку.

CARAVAN . KZ . «Когда казахи стали казахами» — Если бы вторжения монголов в Дешт-и-Кыпчак не было, то мы были бы не казахи, а кыпчаки или узбеки”, – утверждают ученые и историки. Фильм “Казахское ханство. Золотой трон” Рустема АБДРАШОВА номинирован на “Оскар-2019”. Сейчас режиссер готовится к съемкам очередного исторического проекта под рабочим названием “Ана тiлi” (“Язык матери”), посвященного 750‑летию государства Ак Орда, существовавшего на территории Дешт-и-Кыпчака в XIII–XV веках. Главным героем в ней будет старший сын Чингисхана – Джучи, основатель казахской ветви чингизидов.

«Треть казахстанцев назвала отпуск и посещение частных медцентров роскошью» — Об этом заявила треть опрошенных респондентов в 14 регионах и городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. А еще о том, что собственное жилье, отпуск, языковые курсы и кружки для детей, услуги няни, качественное медобслуживание в частных медцентрах для них – роскошь! Результаты первого масштабного социологического исследования легли в основу национального доклада – “Казахстанские семьи-2019”.

«Как поднять экономику страны? Требованиями увеличить зарплату!» — Из ловушки среднего дохода вышло не так много стран. Самый успешный пример – Южная Корея. Сеул силой заставлял компании выходить на мировые рынки. Поэтому холдинги-чеболи были вынуждены учить своих работников и платить им повышенную зарплату. А вот ЮАР и Бразилия сидят в этой яме уже десятилетия. Тоже, кстати, страны с сырьевой экономикой, дешевой рабочей силой и слабым средним классом. Их проблема – бедность. И все ресурсы они тратят на борьбу с нищетой. Хотя надо создавать средний класс. Разница в доходах в развитых странах между директорами компаний и работниками – 3–5 раз. В Казахстане – более 8–12 раз.

KP . KZ . «Пойдет ли казаху шотландская юбка?» — Сенатор Бектас БЕКНАЗАРОВ сомневается в необходимости масштабного внедрения иностранного опыта в отечественное образование. По его мнению, каждое государство имеет свой «менталитет». Такую позицию Бекназаров высказал на парламентском заседании. Депутат верхней палаты парламента считает, что, перенимая опыт, нужно думать не о количестве, а о качестве. — Кто даст гарантию, что иностранный опыт стопроцентно правильный? У каждого государства есть свои особенности, своя структура, свое законодательство, свой менталитет и требования. Каждая страна особенна.

NP . KZ . «“Слепой” телефон и “слышащее” государство» — Государственным служащим вновь разрешили пользоваться смартфонами на рабочем месте. Запрет, действовавший более трех лет, сняли. При этом ответственность за разглашение служебной информации никто не отменял. Что касается посетителей, которые вынуждены оставлять телефоны в специальных ящиках, то в их отношении, по словам чиновников, вопрос “будет решаться соответствующими инструкциями”. Вероятно, это будет решать каждый госорган самостоятельно. Но в таком случае государство будет наполовину “слышащим”, точнее, в одностороннем порядке. Если уж разрешать, то всем — и спрашивать со всех.

KAPITAL . KZ . «Меньше трети дополнительных расходов бюджета пришлись на экономику» — Рост экономики Казахстана в третьем квартале ускорился на 0,2%, до 4,6% в сравнении со вторым кварталом текущего года. Он был достигнут за счет меньшего сокращения объемов добычи нефти во время проведения технических работ, чем ожидалось ранее, высокого уровня бюджетных расходов и инвестиций. При этом ухудшение внешней конъюнктуры, выразившееся в падении нефтяных цен более чем на 10%, было автоматически компенсировано соответствующим обесценением тенге, которое положительно отразилось на доходной части бюджета. Из чего складывались расходы госбюджета девять месяцев текущего года и какой эффект они покажут в долгосрочной перспективе рассказал главный аналитик департамента исследований Halyk Finance Асан КУРМАНБЕКОВ.

EHONEWS . KZ . «Эксперт: Казахстан не должен выдавать этнических казахов Китаю из-за угрозы для их жизни» — Все информационные агентства Казахстана облетела новость о том, что КНБ предполагает в ближайшее время экстрадировать обратно в Китай двух мужчин беженцев, являющихся этническими казахами, которые попросили на своей исторической родине политическое убежище. Все правозащитники сходятся к тому, что передача их китайским властям может означать неминуемую гибель. Ведущий эксперт Центра изучения интеграционных процессов стран Центральной Азии Улугбек БАБАГУЛОВ прокомментировал эту ситуацию, ответив на ряд вопросов и назвав действия казахстанских властей необдуманными, которые могут вызвать в стране новую волну антикитайских и антиправительственных выступлений.

KZ . MEDIA . Назира ДАРИМБЕТ – «Джохар Утебеков: «Оттепель» коснулась лишь участников элитных разборок» — «Оттепель отменяется. Увы, «смена власти» не повлекла отмены даже отдельных политических приговоров», — написал адвокат Джохар УТЕБЕКОВ в Facebook после отказа Верховного суда РК в пересмотре дела председателя Союза журналистов Казахстана Сейтказы МАТАЕВА и его сына Асета. Мы задали ему вопрос, а что же он имел в виду под «оттепелью», а заодно поговорили о проблемах, которые назрели в судебной системе страны. Какие реформы нужны наши судам, адвокатуре и полиции? Почему число оправдательных приговоров в Казахстане ничтожно мало? Чем отличается солидарность адвокатов и журналистов?

PLATON . ASIA . «Тайны отечественной журналистики» — В нашем информационном пространстве, в социальных сетях то и дело обсуждаются разные вопросы «заказухи», «хайпа» в СМИ, «морального долга» журналистов «быть на передовой» при отражении «правды» в своих статьях. Читая все эти обсуждения, понимаешь, что многие казахстанцы не понимают, как устроен мир средств массовой информации, какие у него возможности в современном Казахстане. Все это сподвигло нас приоткрыть некоторые тайны казахстанской журналистики, чтобы у читателей были более ясные представления о «кухне» наших СМИ.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Цесна-Джусан банк разоряет владельцев пяти крупных ТЦ в Нур-Султане» — Крупные заемщики бывшего Цеснабанка, а ныне его правопреемника АО «First Heartland Jýsan Bank» с большой тревогой смотрят в будущее, так как никто из них не застрахован от повторения судьбы ТОО «Алтын Соре» — компании, которая управляет в столице Нур-Султане пятью торговыми центрами: ТЦ «Астыкжан-1» и «Астыкжан-2», ТЦ «Джафар», «Ажар» и «Универсал».

365 INFO . KZ . «Налоги на той-бизнес предложил ввести журналист» — «Шахтер, получая 150 тысяч, платит налоги, а певцы с миллионными гонорарами не дают в бюджет ни тиына!». Налоговые органы должны ускорить учет доходов певцов и обязать искусствоведов платить налоги в бюджет. Отечественные исполнители должны доказать любовь к Родине не пустыми словами, а делом. Такое мнение порталу Stan.kz высказал журналист Айдос ИГИЛИКОВ, который занят в шоу-бизнесе.

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