Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Понятия «ветеран спорта» и «ветеранский спорт» хотят законодательно закрепить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В частности, в закон «О физической культуре и спорте» намерены внести статьи 65 «ветеран спорта – физическое лицо, достигшее определенного возраста и закончившее свою профессиональную карьеру, систематически занимающееся физической культурой и спортом и участвующее в соревнованиях, организованных для данных лиц» и 66 «ветеранский спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание лиц среднего, старшего и пожилого возраста ( ветеранов спорта), их подготовку к участию в спортивных мероприятиях».

По словам разработчиков, несмотря на широкое практическое использование понятия «ветеран спорта», это понятие еще законодательно не зафиксировано, а реальные представления субъектов сферы ветеранского спорта о содержании понятия «ветеран спорта» сегодня имеют значительные расхождения, «что затрудняет выработку единого подхода к развитию ветеранского спорта».

«Предлагается при определении понятия «ветеран спорта» к ветеранам спорта относить всех, достигших определенного возраста лиц и закончивших свою профессиональную карьеру, систематически занимающихся физической культурой и спортом и участвующих в соревнованиях, организованных для данных лиц, а уже внутри данной аудитории ветеранов можно выделять, как составную часть, ветеранов с теми или иными дополнительными показателями, в том числе и по имеющимся спортивным заслугам. Единый подход к определению понятия «ветеран спорта» должен быть законодательно зафиксирован», — сказано в обосновании к поправкам.

Также, авторы поправок поясняют, что проблемы развития ветеранского спорта в Казахстане «сегодня приобрели важное практическое значение».

«Именно среди людей среднего, старшего и пожилого возраста, в настоящее время наблюдается значительное отставание в приобщении населения к занятиям спортивно-оздоровительной деятельностью, что сдерживает использование потенциальных возможностей занятий физической культурой и спортом для достижения социально значимых показателей – для улучшения и сохранения здоровья и работоспособности людей, сохранения и улучшения человеческого потенциала и качества жизни экономически активного населения и пенсионеров», — говорится в обосновании.

Как отмечается, несмотря на имеющиеся возможности и продвижения в развитии ветеранского спорта, «существующее положение дел со спортом ветеранов сегодня не может оцениваться как достаточное».

«Наша страна, по мнению различных экспертов, еще заметно отстает от ведущих зарубежных стран в развитии ветеранского спорта, соответственно, и в приобщении населения среднего, старшего и пожилого возраста к спортивно-оздоровительной деятельности», — отметили разработчики.

Отмечается, что в мире налажена масштабная система, в том числе комплексных, спортивных мероприятий для ветеранов, «где наиболее крупным комплексным международным спортивным соревнованием по ветеранскому спорту являются Всемирные игры мастеров (World Masters Games), проводимые Международной ассоциацией игр мастеров (IMGA) один раз в четыре года, начиная с 1985 года».

«Проводятся также Всемирные игры сеньоров (World Senior Games). В настоящее время в международном спортивном сообществе прорабатывается вопрос об организации Олимпийских игр среди спортсменов, занимающихся ветеранским спортом. В Казахстане же близких к такому масштабу соревнований пока не проводится и нет четкой их системы. В виде комплексных соревнований один раз в четыре года проводится спартакиада ветеранов спорта», — указали авторы поправок.