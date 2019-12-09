Отравившиеся ядом от тараканов в Алматы находятся в коме

Алматы. 9 декабря. КазТАГ — Мадина Алимханова. Отравившиеся ядом от тараканов в Алматы мать и сын находятся в коме, сообщила заведующая токсикологическим отделением Больница скорой неотложной помощи (БСНП) города Гульмира Тойбаева.

«Состояние пациентов – матери и сына на сегодняшний день тяжелое. Пациенты в оглушении – это первая степень комы, на аппарате искусственной вентиляции легких», — сказала Тойбаева на брифинге в понедельник.

При этом она отметила, что прямой угрозы их жизни нет.

«Гемодинамические показатели – давление, пульс – все остается в пределах нормы. По анализам, по результатам обследования показатели тоже в пределах нормы. Состояние на сегодняшний день стабильное, прямой угрозы для жизни нет», — добавила заведующая токсикологическим отделением БСНП.

По ее словам, ситуацию осложнило несвоевременное обращение пострадавших за медицинской помощью.

«Такой вид отравления считается крайне редким, за последние 10-15 лет таких тяжелых отравлений не было», — добавила Тойбаева.

Напомним, 6 декабря стало известно, что 67-летняя жительница Алматы Светлана Баленко и ее 30-летний сын Денис Баленко отравились неизвестным ядом. По словам дочери Светланы – Марины Баленко, под угрозой и здоровье жителей соседних квартир. 30 ноября пострадавшая набрызгала на окна и на балконе китайское средство от насекомых «Дракон». В течение двух дней она и ее сын попали в реанимацию.

7 декабря в управлении здравоохранения Алматы сообщили, что у двоих отравившихся неизвестным ядом жителей Алматы «игаляционное отравление тяжелой степени тяжести средством для выведения от насекомых».

В этот же день в департаменте контроля и качества безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы сообщили, что препарат, которым отравились алматинцы, «не называется «Дракон», согласно первичным опросам скорой медицинской помощи, также врачей, поступившие больные указали на использованный препарат против насекомых под названием «Палач».

Позднее эксперты в ДККБТУ Алматы подтвердили наличие опасных веществ в отравившем двоих алматинцев препарате.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что использовался препарат «Палач» производства Россия, предназначенный для использования в качестве инсектоакарицидного средства в бытовых условиях. В составе препарата имеются вещества 3 класса опасности – умеренно опасные, в т.ч. инсектицидные средства, по результатам предварительной экспертизы их наличие подтверждено. В инструкции указаны меры предосторожности – необходимость проведения обработки при отсутствии людей при открытых окнах, проветривания помещения после обработки не менее одного часа при отсутствии людей, проведения влажной уборки мыльно-содовым раствором, использования средств индивидуальной защиты и т.д.» — говорилось в сообщении.