Дарига Назарбаева возглавит «Нур Отан»? 09.12.2019 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 51 0 Политолог Андрей Чеботарев о неопределенности вокруг досрочных парламентских выборов Похожие материалы: Всего 75 тыс. кв. м жилья строится в Алматы за счет бюджета – Сагинтаев Преемственность внешнеполитической стратегии Назарбаева будет сохранена – Токаев В Алматы приостановили строительство ЖК на пересечении пр. Назарбаева и ул. Кабанбай батыра Строительства на пересечении пр. Назарбаева и ул. Кабанбай батыра не будет – акимат Центр Назарбаева и институт «Рухани Жаңғыру» хотят передать в прямое ведение МИОР РК