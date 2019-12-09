Свыше 40 тыс. кредитов на Т300 млрд выдали через кредитные товарищества в Казахстане

Новости 73 0
Вы в ответе за кредиты, которые получили Вы в ответе за кредиты, которые получили
4499

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Свыше 40 тыс. кредитов на Т300 млрд выдали через кредитные товарищества (КТ) в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«На сегодняшний день через КТ выдано свыше 40 тыс. кредитов на Т300 млрд. На сегодняшний день основным источником фондирования КТ является АО «Аграрная кредитная корпорация», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как напомнили в МСХ, кредитные товарищества в Казахстане действуют с 2011 года.

«В сфере АПК их уже более 200, а общее число участников превысило 20 тыс. сельхозпроизводителей», — уточнили в минсельхозе.

Похожие материалы:

  1. Объем кредитования банками юрлиц снизился к концу октября 2019 года в Казахстане
  2. Валютные операции на $13 млрд провели по паре тенге-доллар в октябре в Казахстане
  3. Операции более чем на Т648 трлн провели через платежные системы Нацбанка РК за 10 месяцев
  4. Т761 млрд выплатил поставщикам бесплатных медуслуг в Казахстане ФСМС с начала 2019 года
  5. Более 20,5 тыс. разрешений на работу выдали иностранцам в Казахстане с начала 2019 года

Новости партнеров

Загрузка...