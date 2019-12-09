Свыше 40 тыс. кредитов на Т300 млрд выдали через кредитные товарищества в Казахстане

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Свыше 40 тыс. кредитов на Т300 млрд выдали через кредитные товарищества (КТ) в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«На сегодняшний день через КТ выдано свыше 40 тыс. кредитов на Т300 млрд. На сегодняшний день основным источником фондирования КТ является АО «Аграрная кредитная корпорация», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как напомнили в МСХ, кредитные товарищества в Казахстане действуют с 2011 года.

«В сфере АПК их уже более 200, а общее число участников превысило 20 тыс. сельхозпроизводителей», — уточнили в минсельхозе.