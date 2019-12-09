Алматы. 9 декабря. КазТАГ – Скончался известный журналист Сергей Степанов, сообщил агентству главный редактор газеты «Комсомольская правда в Казахстане» Виктор Кияница.

«Серега (Степанов – КазТАГ) ушел неожиданно. Практически не болел. Не выдержало сердце – инсульт. Жаль, для нас большая потеря. 24 декабря ему должно было исполниться 64. Серега очень востребованный журналист – профессионал и в советское время, и в годы независимости Казахстана. Находил общий язык с властями, умел держать удар, когда сгущались тучи над редакцией», — подчеркнул Кияница.

По его словам, прощание с ушедшим из жизни журналистом пройдет в Алматы, в ближайший вторник или среду. Это решат ближайшие родственники и друзья.

Cергей Степанов вместе с Вячеславом Срыбных входил в руководство общенациональной республиканской газеты «Казахстанская правда» в перестроечные годы, был главным редактором при Борисе Гиллере популярной ежедневной газеты «Караван – Блиц» тиражом, превышающим 100 тыс. экземпляров, а в последние годы возглавлял издание «Аргументы и факты. Казахстан».

Союз журналистов Казахстана и международное агентство КазТАГ выражают искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам в связи с безвременной кончиной журналиста.