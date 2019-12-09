Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане к 2025 году вырастет до 75 лет – МНЭ

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане к 2025 году увеличится ожидаемая продолжительности жизни до 75 лет, заявил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Реализация госпрограмм к 2025 году позволит планомерно обеспечить рост экономики, повысить благосостояние и качество жизни населения. Ожидаемые результаты и цели следующие: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет, доли трудоустроенных выпускников вузов в первый год после окончания – до 75%, уровня урбанизации – до 62%, модернизация инфраструктуры 3477 сел», — сказал Даленов на научно-практической конференции «Послание президента Токаева народу Казахстана: первые итоги» в понедельник в Нур-Султане.

По его словам, до конца текущего года будут приняты новая госпрограмма индустриально-инновационного развития, ДКБ-2025, «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», развитие регионов до 2025 года, «Денсаулық», программа развития образования и науки.

Также «будет построено и охвачено ремонтом 38 тыс. км. автодорог, производительность труда в обрабатывающей промышленности увеличится в 1,6 раз, доля МСБ в экономике – до 35%. Будет введено новых 103,2 млн кв.м. жилья», — добавил Даленов.

Из тех, кто обратился в центры занятости, будут, по прогнозу министра, трудоустраиваться будут 75%, а уровень безработицы сохраниться на уровне 4,8%.

«Уровень инвестиции в основной капитал будет доведен до 35% к ВВП», — заключил прогноз Даленов.