Гарантированный соцпакет предоставят только детям семей, получающих АСП – Нурымбетов

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Гарантированный социальный пакет предоставят только детям семей, получающих адресную социальную помощь (АСП), заявил министр труда и социальной защиты Казахстана Биржан Нурымбетов.

«Сегодня через фонд всеобуча предоставляется помощь пяти категориям населения. Это дети из семей, у которых доходы ниже прожиточного минимума, которые получают АСП, которым требуется экстренная помощь в результате чрезвычайных ситуаций, это дети-сироты. Как раз дети из семей, которые получают АСП, и получат гарантированный социальный пакет. В целом система всеобуча никак не меняется», — заявил министр на правительственном часе в мажилисе в Нур-Султане в понедельник.

При этом Нурымбетов выделил новое в том, что касается гарантированного социального пакета.

«Это гарантированный социальный пакет для детей дошкольного возраста. В помощи через фонд всеобуча этого нет. Что касается гарантированного социального пакета для детей школьного возраста из малообеспеченных семей – это тот же самый всеобуч. Мы систему всеобуча не рушим, она остается», — заверил министр.

По его словам, сегодня все меры социальной поддержки, которые оказываются в рамках всеобуча, необязательны и не гарантированы законом.

«И они зачастую зависят от финансовых возможностей организаций образования. Теперь для детей семей, получающих АСП, она, помощь, будет гарантированной. Это – обеспечение питанием, школьной формой, канцелярскими принадлежностями и льготный проезд. Так как этот пакет гарантированный, никакого дублирования (через фонд всеобуча – КазТАГ) не будет», — отметил глава МТСЗН.

Как дополнил министр, в настоящее время ведомство согласовывает с министерством образования и науки способы рационального распределения гарантированного социального пакета.

«Пакет должен быть идентичным для всех получателей, чтобы не было претензий», — заключил Нурымбетов.