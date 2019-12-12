Божко обеспокоен планами властей Казахстана прекратить поддержку яичной отрасли

Нур-Султан. 12 декабря. КазТАГ – Планы казахстанских властей прекратить поддержку яичной отрасли обеспокоили директора Ассоциации яичных производителей Казахстана Максима Божко, передает корреспондент агентства.

«У нас есть большой евразийский рынок, здесь есть российские, белорусские производители. Здесь мы конкурируем не по нашей себестоимости. У нас эффективное производство, мы используем самые высокие технологии. Но государственная поддержка в яичной отрасли в России и Беларуси гораздо выше, чем у нас. Здесь мы не конкурируем на уровне, кто эффективный, а кто нет, здесь идет конкуренция государственных субсидий, кто больше денег дал, того яйца дешевле. Это сейчас главный бич нашей отрасли, что государство хочет убрать поддержку, и мы тогда вообще провалимся», — цитирует пресс-служба сената в четверг заявление Божко.

Он также обратил внимание участников встречи в парламенте на ситуацию с фактами неконтролируемого, фактически контрабандного ввоза яичной продукции из России, «которая затем продается без уплаты НДС на рынках и базарах».

Напомним, 6 ноября Божко призвал казахстанцев быть патриотами и покупать отечественное мясо птицы.