Парламент принял закон об обязательном социальном страховании в Казахстане

Нур-Султан. 12 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат парламента принял закон РК «Об обязательном социальном страховании», передает корреспондент агентства.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению социальной защищенности работающих граждан и членов их семей в случае потери кормильца; стимулированию участия работающих граждан в системе обязательного социального страхования; усилению трудовой мотивации и заинтересованности граждан в формальной занятости», — говорится в заключении комитета сената по социально-культурному развитию и науке в четверг.

Кроме всего прочего законопроект определяет порядок функционирования Государственного фонда социального страхования, его права и обязанности, регламентируются вопросы аудита и управления активами фонда.

«Основные положения законопроекта предусматривают введение нового механизма определения коэффициента утраты трудоспособности, основанного на освидетельствовании и установления степени утраты общей трудоспособности путем проведения медико-социальной экспертизы; ежегодное повышение достигнутого коэффициента стажа участия в системе обязательного социального страхования; повышение действующих коэффициентов количества иждивенцев при исчислении социальных выплат по потере кормильца; усовершенствование механизма исчисления социальных выплат по потере работы путем назначения социальных выплат по потере работы на срок до шести месяцев вне зависимости от причины потери работы; повышение коэффициента замещения дохода, применяемо для исчисления социальной выплаты по потере работы с 30% до 40% согласно рекомендациям Международной организации труда», — говорится также в заключении профильного комитета сената.

Закон принят сенатом единогласно.