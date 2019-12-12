Нур-Султан. 12 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат спустил в мажилис поправки по процедурам банкротства, передает корреспондент агентства.

«Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте» рассмотрен на заседании сената и одобрен в первом чтении. В ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла необходимость внесения изменений и дополнений в проект закона», — сообщил в четверг член комитета сената по финансам и бюджету Нурлан Кылышбаев.

По словам сенатора, профильный комитет рекомендовал направить в мажилис изменения и дополнения в проект закона.

Как стало известно, в сравнительную таблицу внесены 25 поправок. Головной комитет рекомендовал принять 24 поправки и одну поправку – не принимать.

Сенат принял соответствующее постановление о направлении поправок в мажилис.