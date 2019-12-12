Есть технологии за $100-150 млн, позволяющие кратно снизить выбросы ТЭЦ-2 – Сагинтаев

Алматы. 12 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Есть технологии стоимостью $100-150 млн, позволяющие кратно снизить выбросы ТЭЦ-2 , заявил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«Инвесторы говорят, что есть технологии без применения сложных механизмов, стоят они в рамках $100-150 млн и позволяют кратно снизить выбросы (ТЭЦ-2), как в Японии, в Европе», — сказал Сагинтаев на Kazakhstan Urban Conference в четверг в Алматы.

По его словам, после праздников акимат Алматы проведет с «Самрук-Энерго», в ведении которой находится городская ТЭЦ-2, еще один раунд переговоров.

На это совещание аким пригласил общественных экспертов, чтобы они сами слышали, что говорят в «Самрук-Энерго» и какие задания акимат перед ними будем ставить.

«Безусловно, с ТЭЦ-2 надо конкретно решить, дальше откладывать нельзя. Если бы это было в ведении акимата, мы бы давно этим занимались. Надо людям сказать, что мы начали решать эту проблему, чтобы люди все успокоились. Будем этого добиваться, это – один из приоритетов нашей работы», — сказал аким.

Сокращение выбросов транспорта в атмосферу города, по мнению главы города, – это уже долгая и трудная совместная работа. На начальном этапе, по его словам, возможен переход общественного транспорта на газ или на электричество.

«В последнее время очень большое было обновление автобусного парка, но, видимо, задача стояла так, чтобы быстрее обновляться, и мы закупали автобусы на дизеле, хорошем дизеле, но тем не менее, теперь мы ставим задачу: то, что купили – купили, а дальше уже – или газ или электроавтобусы. Все, никаких дизельных, других, не будет», — сказал Сагинтаев.

Электроавтобусы будут закупаться, в том числе, производства компании «Астана Моторс».

«С Нурланом (Смагуловым, главой компании «Астана Моторс» – КазТАГ) мы разговаривали на Almaty Invest Forum. Они автобусы собирают, и инвестор приехал, партнеры, и мы сказали, что сколько соберете автобусов, столько мы закупим, только на электричестве или газе», — сказал глава города.

Основной транспорт будет постепенно, по его данным, переводиться на газ и электричество.

«У нас очень хороший троллейбусный парк работает. Линии хорошо отработаны. Но, к сожалению, половина троллейбусов простаивает потому, что они изношенные или сети изношенные. Сейчас деньги выделили, начинаем полномасштабную модернизацию всех электросетей по троллейбусам. Вопрос встал: все-таки дальше закупать троллейбусы или электроавтобусы. Зачем опять деньги тратить на сети троллейбусные, тогда лучше сразу надо закупать электрические автобусы. Тренд пошел на это», — пояснил Сагинтаев.