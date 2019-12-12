Как минимум на 5% обещают повысить пособия для лиц с инвалидностью с января 2020 года в РК

Нур-Султан.. 12 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Как минимум на 5% повысят пособия для лиц с инвалидностью с января 2020 года в Казахстане, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Пособия для лиц с инвалидностью каждый год будут повышаться, на следующий год – тоже, как минимум на 5% они будут повышены. С января», — сказал Нурымбетов в четверг в кулуарах сената.

По его словам, в Казахстане проживают 690 тыс. лиц с инвалидностью «и они получают в зависимости от группы инвалидности разных размерах пособия».

«Касательно АСП (адресной социальной помощи – КазТАГ) и детей-инвалидов – пособия, которые мы выплачиваем детям-инвалидам, они никогда не будут учитываться в качестве доходов», — заверил он.